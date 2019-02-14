أم الفحم: شجار بين طالبين في مدرسة ينتهي بإطلاق نار أمام عيون الطلاب والمارّة

لم يبلغ عن تسجيل إصابات
افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ شجارًا نشب بين طالبين في احدى المدارس الاعدادية بمدينة أم الفحم، اليوم الخميس، وخلال الحاصل تمّ اطلاق نار بالقرب من المدرسة دون وقوع إصابات.
هذا، وباشرت الشرطة في التحقيق بملابسات الحادث والبحث عن مشتبهين باطلاق الرصاص. مع العلم أنّ حالة من الذعر والهلع سيطرت على مدينة أم الفحم في أعقاب الحادثة، وسط استنكار عارم من قبل الاهالي.
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