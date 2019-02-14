غدًا: 21 مرشحًا يتنافسون على المواقع العشرة الاولى في انتخابات العربية للتغيير برئاسة الطيبي



النائب د. احمد طيبي



تجرى ال انتخابات ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا في القصر الملكي بمدينة قلنسوة بحضور المتنافسين وشخصيات فاعلة وبارزة بالعربية للتغيير وكوادر الحركة

تستعد الحركة العربية للتغيير لإجراء انتخاباتها التمهيدية (برايميرز) يوم غد الجمعة 15.02.2019، حيث يتنافس 21 مرشحًا على المواقع العشرة الاولى في القائمة استعدادًا لخوض انتخابات الكنيست المرتقبة في التاسع من نيسان المقبل.

وتجرى الانتخابات ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا في القصر الملكي بمدينة قلنسوة بحضور المتنافسين وشخصيات فاعلة وبارزة بالعربية للتغيير وكوادر الحركة.

ونشرت العربية للتغيير قائمة المتنافسين على المواقع العشرة الاولى، حيث ترشّح للمكان الأول د. احمد الطيبي دون منافس له ما يعني أنّه صاحب المقعد الأول، وفي المكان الثاني يتنافس كل من المحامي أسامة السعدي، يوسف شاهين وأحمد الجابر، وفي المكان الثالث وائل يونس، سندس صالح، وفي الرابع وائل يونس وسندس صالح واحمد جابر وحسن أبو حجلة ومي جابر، وفي المكان الخامس كايد القصاصي وحسن أبو حجلة ومي جابر. وفيما يلي قائمة المرشحين التي وردتنا من العربية للتغيير:



وأوضحت العربية للتغيير أنّ التنافس على مقاعد الحزب يتم قبل ترتيب المقاعد بعد التحالفات (ناصرتي و النقب ). وكان رئيس القائمة د. احمد الطيبي قد أعلن امام الآلاف في مؤتمر العربية للتغيير يوم الجمعة الماضي رسميًا ونهائيًا عن خوض الانتخابات بشكل مستقل.

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