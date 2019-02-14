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كل العرب الناصرة والقضاء أخبار اخبار محلية الرينة: إصابة مواطن جرّاء حريق داخل منزل

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الرينة: إصابة مواطن جرّاء حريق داخل منزل
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الناصرة والقضاء

إصابة مواطن بحروق جرّاء حريق شبّ داخل منزل في بلدة الرينة

شبّ حريق بعد ظهر اليوم الخميس داخل منزل في بلدة الرينة ما أسفر عن إصابة مواطن بحروق

عملت الطواقم على اخماد النار بشكل نهائي واخراج الدخان الكثيف من المكان

شبّ حريق بعد ظهر اليوم الخميس داخل منزل في بلدة الرينة ما أسفر عن إصابة مواطن بحروق. وأوضح كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي، في بيان عمّمه على وسائل الاعلام أنّ:"طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة وصلت الى المكان واتضح أنّ السكان المحليين تمكنوا من اخماد الحريق الذي أدى الى انتشار الدخان الكثيف في المكان، فيما عملت الطواقم على اخماد النار بشكل نهائي واخراج الدخان الكثيف من المكان. ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق"، كما ورد في البيان.

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