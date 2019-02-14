مصرع رجل (40 عامًا) جرّاء تعرضه لإطلاق نار في حولون والخلفية جنائية

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة ايالون بلاغًا قرابة الساعة 13:28 حول العثور على مثاب في حولون، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (40 عامًا) الذي وصفت جراحه بالخطيرة، لاحقًا أقرّ الطاقم الطبي مصرعه في المكان متأثرًا بإصابته جر اء تعرضه لإطلاق نار" وفقًا للبيان.



تصوير نجمة داوود الحمراء

هذا وأفاد الناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي وسيم بدر أنّه: "تواصلاً لحادثة إطلاق النار في شارع هبناي في مدينة حولون. من تحقيق اولي تبين في هذه المرحلة ان الخلفية لوقوع الحادث جنائية. للأسف الشديد طواقم طبية أعلنت عن وفاة المصاب" إلى هنا نصّ البيان.

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