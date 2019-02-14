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كل العرب المغار والقضاء أخبار محاكم وجنائيات لائحة اتّهام معدّلة ضد رائد رشرش من المغار

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لائحة اتّهام معدّلة ضد رائد رشرش من المغار
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المغار والقضاء

خنق صديقته وحطّم جمجمتها.. النظر بتقديم لائحة اتّهام معدلة ضد رائد رشرش من المغار بالقتل غير المتعمد

في صفقة مع مكتب المدّعي العام وهيئة الدّفاع عن المتّهم، سنتظر المحكمة في قبول تقديم لائحة اتّهام معدّلة ضد رائد رشرش من قرية المغار، بالتّسبب بقتل الشابة تهيلا نجار (31 عاما) دون أن تنسب له تهمة القتل المتعمد، هذا وسيتم إصدار القرار النها


صورة أرشيفية للمتهم عام 2017

أفاد مكتب المدّعي العام أنّه: "في صفقة مع مكتب المدّعي العام وهيئة الدّفاع عن المتّهم، سنتظر المحكمة في قبول تقديم لائحة اتّهام معدّلة ضد رائد رشرش من قرية المغار، بالتّسبب بقتل الشابة تهيلا نجار (31 عاما) دون أن تنسب له تهمة القتل المتعمد، هذا وسيتم إصدار القرار النهائي في هذه القضية يوم الثلاثاء القادم".


الضحية تهيلا نجار

ووفقًا للائحة الاتهام التي كانت قد أصدرت بحق المتهم في السابق والتي سيتم النظر في تعديلها: "في تاريخ 20.12.16 قرابة الساعة 00:45 وصل المتهم والمرحومة في جيب لموقف سيارات قرب شارع 90 قبالة المدخل الشرقي لبلدة مجدال، هناك ولسبب غير معروف بدأ المتهم بالاعتداء على المرحومة وهي حاولت أن تهرب. بعدها دفع المتهم المرحومة بين الاشجار وهناك خنقها واستمر بالاعتداء عليها بقوة في وجهها وسبب لها نزيفا كبيرا حتى فقدت وعيها. بالاضافة الى ذلك سحب المتهم المرحومة الى شمال موقف السيارات وهناك ضربها بحجر وزنه 30 كيلوغراما وكسر جمجمتها وتسبب بوفاتها" وفقا للائحة.

هذا وقال الأب الذي تواجد في المحكمة بأنّ: "العائلة صمتت عامين كاملين بعد مقتل ابنتهم، وأعطي المجال للمحكمة بأن تحقق العدالة، ولكن من المؤسف أنّه لا عدالة في المحاكم، النيابة العامّة تدافع عن القاتل، وتريد اتّهامه بالقتل غير المتعمّد بعد إبرام صفقة، القاتل موجود ويجب أن يدفع ثمن فعلته" كما قال.

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