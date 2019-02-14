الرملة: اعتقال مشتبه (30 عامًا) بعد مداهمة منزله وضبط سلاح وذخيرة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "كجزء من نشاطات الشرطة للحد من ظاهرة السلاح، في المجتمع العربي، وفي نشاطات قام بها افراد الشرطة بالأمس في الرملة، بمساعدة من شرطة حرس الحدود ووحدة الكلاب الشرطية، تمّت مداهمة منزل في الرملة، وخلالها عثرت كلبة الشرطة على بنجقية بدائية الصنع، وذخيرة وهم مخبأين داخل ساحة المنزل، وتمّ اعتقال مشتبه (30 عامًا) من الرملة، وأحيل للمحكمة التي قررت تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيقات لمدة 3 أيام" وفقًا للبيان.



تصوير الشرطة

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