بالفيديو: ضبط مسدس ونصف كيلو من المخدرات خلال مداهمة منزل في اللد

أفاد الناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي وسيم بدر أنّه: "في اطار نشاط الشرطة المكثف للحد من ظاهرة السلاح غير القانوني والمخدرات الخطرة قام افراد الشرطة يوم امس بالتعاون مع أفراد من حرس الحدود بتفتيش منزل في أحد الأحياء في مدينة اللد. أثناء التفتيش تم ضبط مسدس من نوع جلوك وذخيرة، هذا الى جانب نصف كيلوغرام من المخدرات الخطرة المشتبهة كالماريحوانا ومبلغ نقدي".
وأضاف البيان: "تم القاء القبض على المشتبه ، البالغ من العمر 29 عاماً ، من اللد ، فاحيل الى التحقيق. صباح هذا اليوم احيل المشتبه الى محكمة الصلح ريشون لتسيون ومع نهاية الجلسة تم تمديد فترة توقيفه على ذمة التحقيق لمدة ثلاثة أيام إضافية" إلى هنا نصّ البيان.
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