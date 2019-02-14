إصابة رجل واثنين من ابنائه من كفرقرع في شجار نشب بموقف للسيارات بالخضيرة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استلم مركز الشرطة بلاغًا حول نشوب شجار في موقف لل سيارات في الخضيرة، وعلى ما يبدو نشب الشجار على خلفية نزاع عائلين، ما أسفر عن إصابة (أب واثنين من أبنائه 48 و54 و80 عامًا) من سكان كفرقرع بجراح طفيفة في المكان، هذا وتمّ استدعاء أفراد الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيق في الملابسات" وفقًا للبيان.
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