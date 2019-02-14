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كل العرب فنانين فن محلي هديل زيادات بأغنيتها الأولى: سميتك الوفا

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هديل زيادات بأغنيتها الأولى: سميتك الوفا
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النجمة هديل زيادات تسطع بأغنيتها الأولى: سميتك الوفا

أصدرت هديل زيادات أول باكورة أعمالها الفنية، أغنية بعنوان سميتك الوفا، وهي من كلمات الشاعر ستيف سعدة وتوزيع معين

 
النجمة هديل زيادات

أصدرت النجمة هديل زيادات أول باكورة أعمالها الفنية، أغنية بعنوان سميتك الوفا، وهي من كلمات الشاعر ستيف سعدة وتوزيع معين شعيب وانتاج فني NissiMKinG.

وفي حديث مع النجمه هديل قالت بأنها مسرورة جدا من هذا العمل الأول لها ووجهت شكر كبير لوالدها عماد زعبي الذي كان إلى جانبها في كل خطوة. وأكدت هديل بأن هذه هي البداية والمشوار طويل أمامها.

هديل (15 عاما) من المقيبلة وهي ما زالت في المدرسة، طموحها لا يعرف حدود بل إنها مثابرة في دراستها وحلمها بأن تصبح طبيبة، وكذلك أن تكون نجمة في سماء الفن. كما اكدت هديل بأنها تحمل لنا مفاجأة بعد هذا العمل فانتظروا النجمة هديل قريباً، حيث أنّكم ستسمعون باسمها كثيرا.

 لسماع الأغنية إضغطوا هنا 

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