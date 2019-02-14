متطرفون اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة

اقدم عشرات المتطرفين صباح اليوم بإقتحام ساحات المسجد الأقصى والتجول فيها، ذلك بحماية مشددة من قبل قوات الشرطة. هذا وقد اعرب المصلين هناك عن استيائهم من هذه التصرفات، حيث قالت احدى السيدات "الى متى سيستمر مسلسل الإقتحامات من قبل المتطرفين الذين يهدفون الى استفزاز مشاعر المصلين. عليهم ان يدركوا جيداً لن مثل هذه الخطوات لن تثنينا عن مواقفنا اتجاه المسجد الأقصى بل سيعزز من قوتنا وارادتنا لحمايته من كل من يحاول المس به وتدنيسه".
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