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كل العرب القدس والقضاء أخبار اخبار محلية مقدسي هدم بيته بيده بحجة البناء غير المرخص

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مقدسي هدم بيته بيده بحجة البناء غير المرخص
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القدس والقضاء

مقدسي هدم بيته بيده في صور باهر بحجة البناء غير المرخص: لا يوجد لدينا حلول بديلة

اضطر المقدسي جمال بكيرات قبل يومين هدم منزله الكائن في قرية صور باهر بيده، ذلك بقرار من البلدية، تفادياً للتكاليف الباهظة لجرافات لهدم والشرطة.


خلال هدم المنزل

اضطر المقدسي جمال بكيرات قبل يومين هدم منزله الكائن في قرية صور باهر بيده، ذلك بقرار من البلدية، تفادياً للتكاليف الباهظة لجرافات لهدم والشرطة. هذا وقد اعرب صاحب البيت عن اسفه وحزنه لمثل هذا القرار، مشيرا "الى ان سياسة الهدم والتشريد والتضييق ما زالت مستمرة، ومن جانب اخر لا تتوفر حلول بديلة، بل ان هناك عدد كبير من البيوت التي تهدم بهدف الإستيلاء على اراضينا". يشار الى ان عدد كبير من البيوت تم هدمها في شرقي القدس في الفترة الأخيرة، وقد انتقل اصحابها للسكن في بيوت مستأجرة.

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