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كل العرب أخبار اخبار محلية حالة الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

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حالة الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية
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حاله الطقس

الناصرة
عاصفة رعدية
10

حيفا
عاصفة رعدية
10

ام الفحم
عاصفة رعدية
12

القدس
غائم جزئ
15

تل ابيب
غائم جزئ
15

عكا
عاصفة رعدية
10

راس الناقورة
عاصفة رعدية
11

كفر قاسم
غائم جزئ
15

قطاع غزة
سماء صافية
12

ايلات
سماء صافية
16
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حالة الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية ودائرة الأرصاد تناشد السائقين بالحذر

الخميس/02/201914: تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً الى شديد البرودة

الخميس/02/201914: تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً الى شديد البرودة ليلاً وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار في المناطق الوسطى والجنوبية والبحر مائج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا باردة الى شديدة ألبرودة زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائج.

الجمعة /02/201915: يكون الجو غائماُ جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة امطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية تشتد خلال ساعات الليل وتمتد الامطار خلال ساعات الليل المتأخرة الى بقية المناطق والأمطار تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج .

السبت /02/201916: يستمر الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .

الأحد /02/201917: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كلمات دلالية
حالة الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية
الخميس/02/201914: تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً الى شديد البرودة

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