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اندلاع حريق في مبنى قيد الإنشاء في الشيخ دنون
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حيفا والمنطقة

اندلاع حريق في مبنى قيد الإنشاء في الشيخ دنون وإنقاذ عالق

شبّ حريق في مبنى مكون من 3 طوابق قيد الانشاء في الشيخ دنون، هذا وعمل الطاقم على انقاذ عالق وإخماد الحريق، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق

أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "شبّ حريق في مبنى مكون من 3 طوابق قيد الانشاء في الشيخ دنون، هذا وعمل الطاقم على انقاذ عالق وإخماد الحريق، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق" وفقًا للبيان.

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الخميس/02/201914: تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً الى شديد البرودة

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