اندلاع حريق في مبنى قيد الإنشاء في الشيخ دنون وإنقاذ عالق

أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "شبّ حريق في مبنى مكون من 3 طوابق قيد الانشاء في الشيخ دنون، هذا وعمل الطاقم على انقاذ عالق وإخماد الحريق، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق" وفقًا للبيان.

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