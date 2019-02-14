اندلاع حريق في مبنى قيد الإنشاء في الشيخ دنون وإنقاذ عالق

أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "شبّ حريق في مبنى مكون من 3 طوابق قيد الانشاء في الشيخ دنون، هذا وعمل الطاقم على انقاذ عالق وإخماد الحريق، ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق" وفقًا للبيان.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- الشيخ دنون: اعتقال شاب بعد العثور على مسدس
- الدكتور يوسف عكاوي من قرية الشيخ دنون في ذمة الله
- اصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب بحادث قرب بلدة الشيخ دنون
- تصريح مدع عام ضد 3 مشتبهين من أبو سنان بمحاولة قتل مواطن من الشيخ دنون
- لوائح اتهام ضد 5 مشتبهين أحدهم من الشيخ دنون بسرقة وبيع محاصيل أفوكادو
- إصابتان جرّاء حادث طرق ذاتي قرب الشيخ دنون
- الشيخ دنون: اصابة فتى (15 عامًا) بجراح متوسطة جراء تعرضه للدهس
- اعتقال 4 أشخاص من الشيخ دنون بشبهة سرقة محاصيل زراعية بآلاف الشواقل
- اصابة شاب من الشيخ دنون بجراح متوسطة بعد تعرضه للدهس