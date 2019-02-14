راموس يغيب عن موقعة الإياب بين ريال مدريد وأياكس أمستردام ضمن دوري الأبطال

يلعب ريال مدريد أمام أياكس في سانتياجو برنابيو يوم الخامس من شهر مارس القادم ، ضمن إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا

يغيب المدافع الإسباني وقائد ريال مدريد ، سيرجيو راموس بشكلٍ رسمي عن مباراة الإياب التي تجمع فريقه مع وأياكس أمستردام مطلع الشهر القادم.



راموس خلال المباراة في الأمس

ويلعب ريال مدريد أمام أياكس في سانتياجو برنابيو يوم الخامس من شهر مارس القادم ، ضمن إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.ولن يتواجد سيرجيو راموس في المباراة ، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الأربعاء ، وبذلك يحرمه تراكم البطاقات من التواجد في ذلك اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد على أياكس بهدفين مقابل هدف ، على أرضية ملعب يوهان كرويف آرينا.وشهدت القمة وصول المدافع الإسباني إلى المباراة رقم 600 له مع ريال مدريد ، وهو سابع لاعب في جدول ترتيب الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ النادي.وبعد إيقافه عن مباراة إياكس ، سيكون اللاعب متواجداً في ذهاب ربع النهائي إذا تأهل ريال مدريد.

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