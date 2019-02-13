اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب دوري ابطال اوروبا ريال مدريد يفوز بشق الأنفس على أياكس في دوري الأبطال

رياضة وشبابSports

ريال مدريد يفوز بشق الأنفس على أياكس في دوري الأبطال
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
6

حيفا
مطر خفيف
15

ام الفحم
غيوم متناثره
13

القدس
غيوم متناثره
13

تل ابيب
غيوم متناثره
13

عكا
مطر خفيف
15

راس الناقورة
مطر خفيف
6

كفر قاسم
غيوم متناثره
13

قطاع غزة
سماء صافية
12

ايلات
سماء صافية
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ريال مدريد يفوز بشق الأنفس على أياكس أمستردام في دوري الأبطال

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا صعبا على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2-1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وعادل لأصحاب الأرض، المغربي حكيم زياش في الدقيقة 75.وسجل هدف الفوز الثمين ل

 

نجح ريال مدريد في كسر سيطرة أياكس أمستردام على ملعبه “يوهان كرويف آرينا” بتحقيقه الفوز في اللقاء الذي جمعهما ضمن ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ورغم سيطرة أياكس على أغلب دقائق المباراة ، وتقديمه أداء عاد به إلى زمنه الجميل ، إلا أن خبرة ريال مدريد منحته الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي ، لكنه شهد لقطة أثارت الجدل بين الخبراء التحكيميين ، عندما ألغى حكم المباراة السلوفيني سكومينا هدفاً لأياكس بداعي التداخل مع حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وبعد سيطرة الهولنديين رد ريال مدريد بهدف التقدم عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 60 ، لكن أياكس عادل النتيجة عبر المغربي حكيم زياش في الدقيقة 75 ، إلا أن البديل ماركو أسينسيو خطف الفوز بهدفٍ في الدقيقة 87.ويأتي فوز ريال مدريد قبل مباراة الإياب التي تجمعهما على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد ، في الخامس من شهر مارس القادم.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
ريال مدريد
توتنهام يضع قدماً في ربع النهائي بفوز على دورتموند
وضع توتنهام قدماً في دور 8 من دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لصفر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي برسم ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
توفيق نجار
من يعارض استمرار القائمة المشتركة؟/ بقلم: توفيق نجار
نبيل عودة
الطيبي بمشاركة ناصرتي امام تجربة سياسية/نبيل عودة
مرعي حيادري
بعمق الإيمان في كرامتنا نحدث انقلاب/بقلم:مرعي حيادري
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab