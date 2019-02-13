رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الجديد لقادته الميدانيين: إستعدوا لعمليات برية داخل غزة

كشف تلفزيون اسرائيل القناة 12 عن زيارات قام بها رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الجديد افيف كوخافي الى حدود قطاع غزة وطلبه من القادة الميدانيين للجيش بشراء معدات تلزم للاقتحام البري لأراضي داخل غزة.

وبحسب المحلل الامني روني دانييل فان كوخافي زار هناك عدة مرات وطلب من قيادات الجيش الاسراع في شراء معدات تلزم للدخول البري لاراضي غزة في حال صدرت الاوامر لذلك .وبحسب دانييل فان جبهة غزة تسخن اكثر من اية جبهة اخرى أكثر من لبنان وأكثر من التواجد ال ايران ي في سوريا، على حد قوله.وأضاف: رغم أن المخابرات الاسرائيلية حصلت على تأكيدات ان ايران تواصل سعيها التواجد والتمركز في سوريا الا انها جبهة مؤجلة وان غزة هي الجبهة المعجلة.

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