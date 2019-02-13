النهضة الناصرة يستمر بمحاولاته للابتعاد عن القاع قبل لقاء مكابي طمرة

سوف يغيب المدافع محمد أبو عياش عن تشكيلة النصراويين، بسبب ابعاده خلال الفوز على فريق مكابي شفاعمرو بهدف مقابل لا شيء، حيث أحرز له الهداف وائل حسن، ليثبت أنه ينتظره مستقبل زاهر

تستمر محاولات فريق النهضة الناصرة للابتعاد قدر الامكان عن قاع اللائحة الملتهب، وذلك قبل لقائه الخارجي بفريق مكابي طمرة، الطامح لكسب بطاقة الصعود الى الدرجة الأولى، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين - سابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ".

وسوف يغيب المدافع محمد أبو عياش عن تشكيلة النصراويين، بسبب ابعاده خلال الفوز على فريق مكابي شفاعمرو بهدف مقابل لا شيء، حيث أحرز له الهداف وائل حسن، ليثبت أنه ينتظره مستقبل زاهر.

وقال وائل حسن:"الحمد لله على هذا الهدف والفوز، وأنظارنا نحو العودة مع نقطة واحدة على الأقل من طمرة، رغم صعوبة المباراة أمام فريق يريد تعويض تعثره في الديربي".

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