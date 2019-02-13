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نادي كفرقاسم بمواجهة بيتية أمام حولون
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متصدر اللائحة نادي كفرقاسم في مواجهة بيتية أمام نادي حولون

يجري متصدر اللائحة فريق النادي الرياضي كفر قاسم مباراة بيتية أمام فريق نادي حولون، يوم الجمعة

 لن يستفيد الفريق القسماوي من قدرات لاعبيه دور ميموني وجاي جومبارج، بعد أن جمع كل منهما خمس بطاقات صفراء

يجري متصدر اللائحة فريق النادي الرياضي كفر قاسم مباراة بيتية أمام فريق نادي حولون، يوم الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع العشرين – خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية.

ولن يستفيد الفريق القسماوي من قدرات لاعبيه دور ميموني وجاي جومبارج، بعد أن جمع كل منهما خمس بطاقات صفراء، حيث لن يكون بمقدور مدرب فريقهما اسماعيل عامر الاعتماد عليهما في هذا اللقاء. ويحافظ القسماويون على صدارة اللائحة، رغم محاولات مستمرة من فريق هكواح رمات جان لاستبداله، اذ ينطلق القطار القسماوي نحو كسب بطاقة الصعود الى مستوى فرق دوري الدرجة الممتازة غير آبه بغيره، وسط دعم جماهيري منقطع النظير، رغم خسارته الماضية أمام فريق هبوعيل محنيه يهودا بهدف مقابل لا شيء، ليتقلص الفارق الى ثلاث نقاط.

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