مباراة أقطاب تنتظر شباب اللد أمام هبوعيل كتمون ضمن الأسبوع 24

يأمل أعضاء الفريق بالخروج الى طريق نيّر مع المدرب الجديد عيران كوليك ومساعده عدنان الوحيدي، بهدف ضمان البقاء في الدوري
تنتظر فريق هبوعيل شباب اللد مباراة أقطاب أمام فريق القمة هبوعيل كتمون، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة على ملعب اللد ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين – تاسع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الممتازة.
ويأمل أعضاء الفريق بالخروج الى طريق نيّر مع المدرب الجديد عيران كوليك ومساعده عدنان الوحيدي، بهدف ضمان البقاء في الدوري. وأكد كوليك على أن كل مباراة صعبة، لكن درجة صعوبتها تتعلق بقدرات لاعبيه، حيث بوسعهم جعلها أقل صعوبة من خلال حسم الموقف فيها، لأنه من الضروري في المرحلة الحالية جمع نقطة واحدة على أقل تقدير في كل مباراة حتى نهاية جولة الاياب، لخوض مباريات البلي أوف بشكل أفضل.
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