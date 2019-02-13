تل ابيب: اعتداء من قبل اليمين المتطرف على إجتماع الجبهة

هاجم قطعان من اليمين المتطرف مساء الاربعاء إجتماع الجبهة في تل ابيب، الذي أقيم لدعم الجبهة في ال انتخابات .وأثناء حديث المحاضر عضو الجبهة د. عوفر كسيف دخلوا النادي ورفعوا علم إسرائيل، وشتموا المتواجدين.

وطرد المتواجدين القطعان، وهرعت الشرطة الى المكان واعتقلت احد المشاركين في الاجتماع.ويذكر ان رئيس قائمة الجبهة ايمن عودة كان متواجدا في المكان.

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