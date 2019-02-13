مصابون وتخليص عالقين بينهم اطفال اثر اندلاع حريق داخل مبنى في القدس

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء للاعلام العربي جاء فيه:"تعمل 5 طواقم اطفاء وانقاذ بمساعدة رافعة خاصة على اخماد حريق شبّ مساء اليوم الأربعاء في مبنى مكوّن من 4 طوابق في شارع يناي بمركز مدينة القدس.

رجال الاطفاء والانقاذ يعملون على اخماد الحريق واخراج الدخان الكثيف جدا من المكان، ومنع انتشار ألسنة اللهب الى جانب البحث عن عالقين، مع العلم أن النيران كانت قد اندلعت في الطوابق السفلية.في هذه المرحلة تم اخراج عدد من المصابين جراء استنشاق الدخان بينهم اطفال، واحيلوا للعلاج بواسطة الطواقم الطبية.رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، وتجرى الان عمليات اخماد النيران بشكل نهائي.حتى اللحظة تم انقاذ 5 عالقين (4 اطفال وبالغ) وصفت حالتهم ما بين متوسطة وخطيرة.

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