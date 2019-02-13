ام الفحم: اصابات بالهلع بعد القاء قنبلة على منزل

قام مجهولون مساء اليوم الاربعاء، بالقاء قنبلة صوتية على منزل في حي المحاميد بمدينة ام الفحم.واصيب عدد من سكان الحي بالهلع، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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