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كل العرب المثلث الجنوبي أخبار محاكم وجنائيات قلنسوة: اطلاق رصاص بإتجاه محل تجاري دون اصابات

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قلنسوة: اطلاق رصاص بإتجاه محل تجاري دون اصابات تصوير: -
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المثلث الجنوبي

قلنسوة: اطلاق رصاص بإتجاه محل تجاري دون اصابات والشرطة تحقق

تشهد مدينة قلنسوة في الفترة الأخيرة حوادث عنف خطيرة جداً التى تشكل خطراً على حياة السكان من اطلاق رصاص وطعن.هذا وقد اقدم مجهولون اليوم في ساعات الليل بإطلاق وابل من الرصاص بإتجاه محل تجاري، مما اسفر عن وقوع اضرار ولم يبلغ عن تسجيل اصابات.

تشهد مدينة قلنسوة في الفترة الأخيرة حوادث عنف خطيرة جداً التى تشكل خطراً على حياة السكان من اطلاق رصاص وطعن.هذا وقد اقدم مجهولون اليوم في ساعات الليل بإطلاق وابل من الرصاص بإتجاه محل تجاري، مما اسفر عن وقوع اضرار ولم يبلغ عن تسجيل اصابات.قوات الشرطة وصلت الى المكان وقامت باغلاق المنطقة ومباشرة التحقيق في حيثيات الحادثة.

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