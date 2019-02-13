قلنسوة: اطلاق رصاص بإتجاه محل تجاري دون اصابات والشرطة تحقق

تشهد مدينة قلنسوة في الفترة الأخيرة حوادث عنف خطيرة جداً التى تشكل خطراً على حياة السكان من اطلاق رصاص وطعن.هذا وقد اقدم مجهولون اليوم في ساعات الليل بإطلاق وابل من الرصاص بإتجاه محل تجاري، مما اسفر عن وقوع اضرار ولم يبلغ عن تسجيل اصابات.قوات الشرطة وصلت الى المكان وقامت باغلاق المنطقة ومباشرة التحقيق في حيثيات الحادثة.

إقرا ايضا في هذا السياق: