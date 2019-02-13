بداية تموز- قرار بإغلاق مطار دوف في تل أبيب

بعد معارك قضائية استمرت سنوات، تقرر أخيرا وقف العمل في مطار "دوف" في تل أبيب اعتبارا من الأول من شهر تموز/ يوليو القادم.وفي إطار الخطة المُعدّة لإخلاء المطار، سيتم بناء آلاف الوحدات السكنية والفنادق في المكان.وذكرت مصادر عبرية أن هيئة المطارات أبلغت شركات الطيران بأنه يجب عليها إخلاء المطار ووقف نشاط الطيران في المنطقة.
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