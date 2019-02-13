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كل العرب أخبار عربية وعالمية ولي العهد محمد بن سلمان يصعد إلى سطح الكعبة المشرفة

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ولي العهد محمد بن سلمان يصعد إلى سطح الكعبة المشرفة
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ولي العهد محمد بن سلمان يصعد إلى سطح الكعبة المشرفة

زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فجر الثلاثاء 12 فبراير، المسجد الحرام بمكة المكرمة وتجول فوق سطح الكعبة المشرفة مع عدد من مرافقيه.

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زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فجر الثلاثاء 12 فبراير، المسجد الحرام بمكة المكرمة وتجول فوق سطح الكعبة المشرفة مع عدد من مرافقيه.

وقالت وسائل الإعلام في السعودية إن زيارة ولي العهد إلى المسجد الحرام كانت بهدف الاطلاع على مشاريع التوسعة والخدمات المقدمة للمعتمرين.كما أظهرت الصور و مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل ولي العهد وهو يقبل الحجر الأسود، ويصلي داخل الكعبة، ويعتلي سطحها.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واصل جولته المكوكية التي انطلقت منذ يومين في العلا ودشّن خلالها "رؤية العلا المستقبلية"، ثم اتجه إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتدشين مينائها الجديد قبل أن يختتم زيارته بتفقد الحرم المكي فجر الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة بأن محمد بن سلمان ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدسة، المسؤولة عن تحقيق رؤية الملك سلمان والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات كافة وإنشاء منظومة مستدامة تشمل في مخططاتها العنصر البشري والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي بشكل عام.هذا وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة وصول الأمير محمد بن سلمان للحرم المكي وصعوده فوق الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى تداولهم عددا من الصور التي وثقت أداءه للصلاة وتقبيله للحجر الأسود.

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