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مجلس طرعان يعقد جلسته العادية ويصادق على عدة بنود
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الناصرة والقضاء

مجلس طرعان المحلي يعقد جلسته العادية ويصادق على عدة بنود

عقد مجلس طرعان المحلي، مساء الأربعاء، جلسته العادية، وتم خلالها بحث عدة بنود والمصادقة عليها.افتتح الجلسة، رئيس المجلس مازن محمود عدوي، واستنكر في بدايتها أعمال العنف، وآخرها إحراق سيارة المربي صبحي عدوي، كذلك تطرق الى الالتماس المقدم ضد

عقد مجلس طرعان المحلي، مساء الأربعاء، جلسته العادية، وتم خلالها بحث عدة بنود والمصادقة عليها.افتتح الجلسة، رئيس المجلس مازن محمود عدوي، واستنكر في بدايتها أعمال العنف، وآخرها إحراق سيارة المربي صبحي عدوي، كذلك تطرق الى الالتماس المقدم ضد توسعة الكسارة، وأهمية حشد المواطنين عشية الجلسة المزمعة ليوم 27.02 في القدس، وللتعبير عن موقف المجلس المعارض للتوسعة بشكلها الحالي والمطالبة بوضع شروط معينة منها التي تقلل من تأثيرات الكسارة المختلفة.


تمت خلال الجلسة المصادقة على عدة بنود، من بينها إقرار ميزانية بقيمة 310 آلاف شيكل لإجراء ترميمات في مباني مفعال هبايس، تعديل ميزانية وادي العين وزيادة مبلغ 150 ألف شيكل، المصادقة على تعيين رئيس المجلس مازن محمود عدوي ممثلاً عن مجلس محلي طرعان في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، وكذلك تم التصويت على اقتراح رئيس مجلس طرعان المحلي باختيار محمود ناجي خيرالله ممثلاً للجمهور، وقبوله، وبنود أخرى.

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