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تشيلسي في طريقه للتعاقد مع زيدان
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تشيلسي في طريقه للتعاقد مع زين الدين زيدان

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية بأن إدارة نادي تشيلسي ترغب بشدة في التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

زين الدين زيدان في فترة راحة من التدريب بعد رحيله عن فريقه السابق ريال مدريد الإسباني

كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن إدارة نادي تشيلسي ترغب بشدة في التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ليكون بديلاً للإيطالي ماوريسيو ساري.

وكان فريق تشيلسي قد تعاقد مع الإيطالي ماوريسيو ساري بداية هذا الموسم، بعد أن قدّم مستويات طيبة مع ناديه السابق نابولي.وبالفعل كانت بدايات ماوريسيو ساري جيدة للغاية مع تشيلسي، وتنبأ البعض بإمكانية عودة البلوز لسابق عهده.ولكن تعرض الفريق اللندني لانهيار غير مبرر، بخسارته أمام بورنموث برباعية بالدوري الإنجليزي، وبعدها الخسارة الأسوأ بسداسية نظيفة على يد مانشستر سيتي.

وذكرت التقارير الصحفية الإنجليزية بأن إدارة تشيلسي قد تعطي مهلة للمدرب الإيطالي ساري حتى بداية الشهر المقبل من أجل تحسين مستوى الفريق، خاصةً وأن البلوز أمامهم مباريات صعبة حتى بداية الشهر المقبل “مارس”.
ولكن أشارت صحيفة “ذا صن” بأن إدارة تشيلسي تفكر حاليًا في استقدام المدرب الفرنسي المميز زين الدين زيدان من أجل قيادة الفريق، خلفًا للإيطالي ساري.وأكدت الصحيفة أن زين الدين زيدان يعد الخيار الأول والأساسي لإدارة تشيلسي في حالة تعرض ساري للإقالة من منصبه.
الجدير بالذكر أن زين الدين زيدان في فترة راحة من التدريب بعد رحيله عن فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي، بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.

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