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كل العرب أخبار عربية وعالمية إيران: مقتل 20 وإصابة العشرات في هجوم انتحار

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إيران: مقتل 20 وإصابة العشرات في هجوم انتحار
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إيران: مقتل 20 وإصابة العشرات في هجوم انتحاري على الحرس الثوري جنوب شرقي البلاد

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنّه قتل 20 من أفراد الحرس الثوري الإيراني وأصيب عدد مماثل، في هجوم انتحاري جنوب شرقي إيران

أعلنت جماعة جيش العدل البلوشي مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه تم بقنبلة

ذكرت وسائل إعلام إيران ية أنّه قتل 20 من أفراد الحرس الثوري الإيراني وأصيب عدد مماثل، في هجوم انتحاري جنوب شرقي إيران، الأربعاء.

ووفقًا للتقارير فإن الهجوم استهدف حافلة كانت تقل أفراد الحرس الثوري، على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش في مقاطع ة سيستان بلوشستان.

وفي وقت لاحق، أعلنت جماعة جيش العدل البلوشي مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه تم بقنبلة. ووقع الهجوم في منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات.

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