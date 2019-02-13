إصابة عدد من المسافرين على متن طائرة قادمة من فرنسا إلى البلاد بسبب جيب هوائي



صور من المكان / تصوير - צילום: דוברות מד"א

تأهبت طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء في مطار بن غوريون الدولي باللد، مساء اليوم الأربعاء، بعد استلام بلاغ حول إصابة مسافرين على متن طائرة قادمة للبلاد، والذين على ما يبدو أصيبوا من خلال مرور الطائرة بجيب هواء Air pocket، كما وردنا من الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء. ويذكر أنّ الحديث يدور حول طائرة أقلعت من مدينة ليون الفرنسية وحطّت في البلاد.

لاحقًا جاءنا من نجمة داوود الحمراء أنّ:"الطائرة هبطت في المطار، حيث دخلت الطواق الطبيّة للطائرة وقدّمت العلاج الطبيّ لـ13 من المصابين، وصفت حالتهم بالطفيفة وهم يعانون من كدمات بالأطراف وتمّت احالتهم الى المستشفيات لاستكمال العلاج"، كما ورد في البيان.

يذكر أنّ الجيب الهوائي عبارة عن منطقة متخلخلة الهواء، متصفة بركود هوائها قياساً بالوسط المحيط بها، وتشاهد مناطق الجيوب الهوائية ذات الهواء الراكد خلف قمم الجبال، إذ أن الهواء المتحرك بسرعة عالية على السفح الجبلي المواجه لحركة الهواء يستمر في حركته بالاتجاه نفسه مسافة محددة- تتوقف على سرعته- بعد عبوره قمة الجبل حتى يميل إلى الهبوط على السفح المعاكس, تاركاً بين قمة الجبل ومستوى تماسكه مع السفح المعاكس منطقة راكدة الهواء نسبياً تعرف بالجيب الهوائي يأخذ فيها الهواء حركة دوامية.

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