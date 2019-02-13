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كل العرب أخبار سياسة نتنياهو يلتقي بوزير الخارجية العماني بوارسو

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نتنياهو يلتقي بوزير الخارجية العماني بوارسو
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غزل متبادل بين إسرائيل وعُمان: نتنياهو يلتقي بوزير الخارجية يوسف بن علوي في وارسو

يبدو أنّ توطيد العلاقات الاسرائيلية العُمانية يؤخذ منحى جديًا وعلنيًا أكثر، حيث التقى لنتنياهو مع وزير خارجية العماني

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فيديو وصورة من اللقاء- تصوير: مكتب الصحافة الحكومي

نتنياهو خلال اللقاء:
القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان قابوس بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم

يبدو أنّ توطيد العلاقات الاسرائيلية العُمانية يؤخذ منحى جديًا وعلنيًا أكثر، حيث عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن لقاءه مع وزير خارجية عمان يوسف بن علوي في وارسو اليوم الأربعاء، يفتح الطريق أمام عهد جديد في المنطقة.
فيما قال بن علوي: "هذه هي رؤية جديدة وهامة حول المستقبل. لقد عانت الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا لأنهم بقوا في الماضي"، على حدّ تعبيره.

 

وجاء في بيان صادر عن أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي، حول اللقاء، ما يلي:"إلتقى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم في وارسو بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي وقال في مستهل اللقاء:"يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى. القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان قابوس بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم. إنه يمهد الطريق أمام أطراف كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به – أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل. أطراف كثيرة تحذو حذوكم بما فيها أطراف تتواجد هنا في المؤتمر. أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع. أشكركم باسم المواطنين الإسرائيليين وأسمح لنفسي بأن أقول ذلك أيضا باسم الكثيرين في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان:"وقال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي:"هذه هي رؤية جديدة وهامة حول المستقبل. لقد عانى الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا لأنهم بقوا في الماضي. هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب"، إلى هنا البيان.

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كلمات دلالية
نتنياهو اسرائيلعماوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي وارسو
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