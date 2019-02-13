السبت: بطولة الناصرة المفتوحة للكاراتيه‎

يشارك في البطولة عدد كبير من الفرق من الوسطين العربي واليهودي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن نادي مركز الأحداث الارثوذكسي في الناصرة ، جاء فيه ما يلي:"تجري يوم السبت القريب 16.2.2019 في قاعة مركز الاحداث الارثوذكسي في الناصرة بطولة الناصرة المفتوحة للكاراتيه، وهي ضمن سلسلة البطولات الرسمية التابعة للاتحاد الاسرائيلي.

يشارك في البطولة عدد كبير من الفرق من الوسطين العربي واليهودي، بما يزيد عن 200 لاعب ولاعبة، منهم عدد من ابطال اسرائيل في اوزان مختلفة.

يشرف على المباراة مدرب فريق النادي الارثوذكسي كابتن خالد عثمان. وتدور المباريات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء"، إلى هنا البيان.

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