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كل العرب الناصرة والقضاء رياضة وشباب رياضة محلية السبت: بطولة الناصرة المفتوحة للكاراتيه‎

رياضة وشبابSports

السبت: بطولة الناصرة المفتوحة للكاراتيه‎
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الناصرة والقضاء

السبت: بطولة الناصرة المفتوحة للكاراتيه‎

تجري يوم السبت القريب 16.2.2019 في قاعة مركز الاحداث الارثوذكسي في الناصرة بطولة الناصرة المفتوحة للكاراتيه

يشارك في البطولة عدد كبير من الفرق من الوسطين العربي واليهودي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن نادي مركز الأحداث الارثوذكسي في الناصرة ، جاء فيه ما يلي:"تجري يوم السبت القريب 16.2.2019 في قاعة مركز الاحداث الارثوذكسي في الناصرة بطولة الناصرة المفتوحة للكاراتيه، وهي ضمن سلسلة البطولات الرسمية التابعة للاتحاد الاسرائيلي.
يشارك في البطولة عدد كبير من الفرق من الوسطين العربي واليهودي، بما يزيد عن 200 لاعب ولاعبة، منهم عدد من ابطال اسرائيل في اوزان مختلفة.
يشرف على المباراة مدرب فريق النادي الارثوذكسي كابتن خالد عثمان. وتدور المباريات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء"، إلى هنا البيان.

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الناصرة كراتيهبطولة الناصرة المفتوحة للكاراتيه‎مركز الاحداث الارثوذكسي
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