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يوم زجلي في إعدادية الحديقة يافة الناصرة‎
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الناصرة والقضاء

يوم زجلي مميز في المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة‎

نظمت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة اليوم الأربعاء يومًا زجليًا مميزًا حيث إستضافت الزجال الرائع شحادة خوري


خلال الفعاليات

تحدث الزجال  شحادة خوري عن الزجل الشعبي وتنقل بين أنواعه وأكد أن الإنسان يصنع نفسه بثقافته وأخلاقه 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) في يافة الناصرة ، جاء فيه:"في صباح مشرق يعانقه تغريد العصافير، وضمن برامج السلة الثقافية والفعاليات اللامنهجية بإشراف مركزة التربية الإجتماعية المربية جمانة علي الصالح، نظمت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة اليوم الأربعاء 13.2.2019 يومًا زجليًا مميزًا حيث إستضافت الزجال الرائع شحادة خوري وإستقبلته بحفاوة بحديقتها الجميلة.
وقد تحدث الزجال عن الزجل الشعبي وتنقل بين أنواعه وأكد أن الإنسان يصنع نفسه بثقافته وأخلاقه وشارك بالغناء بصوته الشجي وأتحف الطلاب والمعلمين على حدِ سواء وتفاعلوا معه وأضاف أجواء من الفرح والبهجة مما ترك أثرًا جميلًا في نفوس الجميع".


وأضاف البيان:"بدوره شكر مدير المدرسة أُ. مشهور عباس الزجال شحادة خوري على ما قدمه للطلاب ولنائب المدير المربي نور الدين مصالحة ولمركزة التربية الإجتماعية المربية جمانة علي الصالح والمربين والمركز الجماهيري وقال: "من الناس من يعطون بفرح وفرحهم مكافأة لهم، ومنهم من يعطون بألم وألمهم تطهير لهم، وهناك الذين يعطون دون أن يكابدوا ألمًا ولا يطلبون فرحًا ولا يرغبون في إذاعة فضائلهم، هؤلاء يعطون ما عندهم كما يعطي الريحان عبيره العطر في ذلك الوادي، بمثل أيدي هؤلاء يتكلم الله ومن خلال عيونهم يبتسم على الأرض، أشعر بفرح وسعادة عندما أرى الإبتسامة على وجوه الطلاب ويتفاعلون في الفعاليات، إن المدرسة هي البيت الدافئ للطلاب وتقوي علاقتهم مع المعلمين وتعززها وتعمل كل ما بوسعها من أجل إسعادهم وهي المنصة لهم وتنمي مواهبهم"، إلى هنا البيان.

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يافة الناصرة يوم زجلي المدرسة الإعدادية الحديقة (أ)
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