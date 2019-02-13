طوني قطان بين الاردن وتونس في عيد الحب

يحيي النجم العربي طوني قطان حفلات عيد الحب بين الاردن وتونس، حيث يحيي الخميس 14-2 حفلاً في العاصمة الأردنية عمان في مطعم وكافيه هوانا في منطقة عبدون، كما ويتوجه الجمعة 15-2 الى تونس لاحياء حفل على مسرح الاوديون في منطقة قمرت في تونس العاصمة.



طوني قطان

وهذا وقد اطلق طوني قطان اغنية جديدة بعوان "هذا قلبي" وهي ديو غنائي جمعه بالفنانة الشابة بيسان اسماعيل، حيث تلقى الاغنية رواجاً كبيراً كما وتصدرت ال اغاني العربية على تطبيق انغامي منذ صدورها قبل عدة ايام.

يذكر ان الاغنية من كلمات محمد الجبوري ومن الحان وتوزيع حيدر كيتارا وتم تصويرها على شكل فيديو كليب مع المخرج الاردني عبد الرحمن عيسى.