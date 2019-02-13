اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب فنانين فن عربي طوني قطان بين الاردن وتونس في عيد الحب

فنانين

طوني قطان بين الاردن وتونس في عيد الحب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
5

حيفا
غيوم متفرقة
17

ام الفحم
سماء صافية
15

القدس
سماء صافية
15

تل ابيب
سماء صافية
15

عكا
غيوم متفرقة
17

راس الناقورة
سماء صافية
5

كفر قاسم
سماء صافية
15

قطاع غزة
غيوم قاتمة
14

ايلات
سماء صافية
20
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

طوني قطان بين الاردن وتونس في عيد الحب

يحيي النجم العربي طوني قطان حفلات عيد الحب بين الاردن وتونس، حيث يحيي الخميس 14-2 حفلاً في العاصمة الأردنية عمان في مطعم وكافيه هوانا في منطقة عبدون

يحيي النجم العربي طوني قطان حفلات عيد الحب بين الاردن وتونس، حيث يحيي الخميس 14-2 حفلاً في العاصمة الأردنية عمان في مطعم وكافيه هوانا في منطقة عبدون، كما ويتوجه الجمعة 15-2 الى تونس لاحياء حفل على مسرح الاوديون في منطقة قمرت في تونس العاصمة.


طوني قطان

وهذا وقد اطلق طوني قطان اغنية جديدة بعوان "هذا قلبي" وهي ديو غنائي جمعه بالفنانة الشابة بيسان اسماعيل، حيث تلقى الاغنية رواجاً كبيراً كما وتصدرت ال اغاني العربية على تطبيق انغامي منذ صدورها قبل عدة ايام.

يذكر ان الاغنية من كلمات محمد الجبوري ومن الحان وتوزيع حيدر كيتارا وتم تصويرها على شكل فيديو كليب مع المخرج الاردني عبد الرحمن عيسى.

كلمات دلالية
ترمب: السعودية لا تملك سوى المال وأميركا تحميها
عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحديث عن الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للسعودية، وذلك في ظل تصاعد الضغوط على الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على الرياض بسبب مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية في اليمن، وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
توفيق نجار
من يعارض استمرار القائمة المشتركة؟/ بقلم: توفيق نجار
نبيل عودة
الطيبي بمشاركة ناصرتي امام تجربة سياسية/نبيل عودة
مرعي حيادري
بعمق الإيمان في كرامتنا نحدث انقلاب/بقلم:مرعي حيادري
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab