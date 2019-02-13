ديانا حداد تطلق عشيري وأغنيات الجلسة الغنائية 2019

بدأت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" طرح مجموعة أعمال غنائية تم تسجيلها من حفلاتها ومشاركاتها الغنائية، قامت بتسجيلها على شكل جلسة غنائية، طرحت منها أغنية "عشيري" من اللون الغنائي الإماراتي، وهي أغنية قديمة كتبها ولحنها سعيد الدوبي، عبر قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب" وجميع الإذاعات الخليجية والعربية الى جانب المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتنوعة.
ديانا حداد
وكانت ديانا حداد قد أطلقت من أغنيات "جلسة خليجية 2019" أيضاً أغنية "فديت عيونك وطاريك" وهي من كلمات الشاعر علي الخوار والحان الفنان وليد الشامي، وستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح باقي الأغنيات حسب برنامجها الذي أعدته لذلك، الى جانب مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة التي باتت في مراحلها الأخيرة من الإعداد والمكس والماسترنغ، وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي بدأت تجهيز خطط المرحلة المقبلة من نشاطاتها وحفلاتها الغنائية المتنوعة.
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