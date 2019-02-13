

لا تفشي أسرار أصدقائك

صحيا: ابتعد عن الضغوط ورفه عن نفسك

مهنيا: لا تفقد الأكل وكن صبورا وستنجح بالتأكيد

عاطفيا: اعمل على تطوير وتوطيد علاقتك بالشريك

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