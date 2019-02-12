مدير نادي يوفنتوس الايطالي: ميسي الوحيد الذي قد يدفعني للتخلي عن ديبالا

فابيو باراتيسي:



سيبقى ديبالا ، يوفنتوس يبيع اللاعب فقط إذا كان يريد أن يغادر. ومن الصعب تعويض ديبالا. شخصياً مستعد لبيعه في حال واحدة وهي التوقيع مع ميسي ،نيمار؟ أشك في ذلك..

ظهر المدير الرياضي ليوفنتوس ، فابيو باراتيسي ، في مقابلة مطولة مع صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، حيث تحدث عن العديد من الأمور الخاصة بأعماله، وعلق أيضا على التكهنات التي تربط بالو ديبالا بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.



أفضل توقيع له: “باستثناء رونالدو ، التوقيع الذي أفتخر به كثيراً هو ديبالا، الذي جاء لتعويض رحيل تيفيز. لقد قمنا بالمخاطرة ووقعنا معه من باليرمو مقابل 40 مليون يورو، بعد موسم سجل فيه 13 هدفاً..”لاعبون كان سيتجنب بيعهم:”يورينتي، و ماتري، على المستوى العاطفي ، من الناحية الفنية فيدال ، بوجبا؟ عرفنا أننا لا نستطيع أن نرفض هذه العروض إلى الأبد ، لا أعتقد أنه سيعود ، إنه أمر صعب للغاية. ”

بيرلو: “بيرلو هو أفضل لاعب شاهدته. لا أعتقد أنه في السنوات الـ 35 القادمة سأرى لاعباً مثله مرة أخرى…”أليجري: “أليجري هو بلا شك واحد من أفضل خمسة مدربين في العالم. سيبقى بالطبع. لا أرى مدرباً أفضل منه لمشروعنا..”

مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا: “أتلتيكو فريق رائع ، لكنني سأخبرك بالحقيقة: يوفنتوس مختلف تماماً عن ما سبق. تطورنا كثيراً، والطموح هو الفوز بدوري الأبطال ، فلا يجب أن تشعر بالنقص. يجب على يوفنتوس ألا يقلل من شأن أي فريق أو يخاف من أي فريق.”

رحيل ديبالا: “سيبقى ديبالا ، يوفنتوس يبيع اللاعب فقط إذا كان يريد أن يغادر. ومن الصعب تعويض ديبالا. شخصياً مستعد لبيعه في حال واحدة وهي التوقيع مع ميسي ،نيمار؟ أشك في ذلك..”

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