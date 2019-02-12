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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شابة (24 عامًا): خطيبي يرفض أن أكمل دراستي

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شابة (24 عامًا): خطيبي يرفض أن أكمل دراستي
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شابة (24 عامًا): خطيبي يرفض أن أكمل دراستي.. هل أتركه؟

انا بنت عمري 24 سنة، مجحتهدة كتير، وبلشت تعليم هاي السنة الأولى، عم بتعلم بيولوجيا، خطيبي هو ابن عمتي بس صارت الخطبة بشكل رسمي بينا، طلب مني انه أترك التعليم، وأنه ما أكمل في الدراسة، لأنه هو مش حابب انه أكمل، ولأنه عرايه انه رح نتجوز قري

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشادا ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

انا بنت عمري 24 سنة، مجحتهدة كتير، وبلشت تعليم هاي السنة الأولى، عم بتعلم بيولوجيا، خطيبي هو ابن عمتي بس صارت الخطبة بشكل رسمي بينا، طلب مني انه أترك التعليم، وأنه ما أكمل في الدراسة، لأنه هو مش حابب انه أكمل، ولأنه عرايه انه رح نتجوز قريبا ففش داعي، انا مش قابلة بالذات اني انا شاطرة كتير وبجيب علامات عالية وحابة الموضوع اللي بتعلمه؟ مش عارفة ازا اتركه أو أضل أحاول تيقبل!!


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