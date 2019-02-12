شابة (24 عامًا): خطيبي يرفض أن أكمل دراستي.. هل أتركه؟

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الرسالة كالتالي:

انا بنت عمري 24 سنة، مجحتهدة كتير، وبلشت تعليم هاي السنة الأولى، عم بتعلم بيولوجيا، خطيبي هو ابن عمتي بس صارت الخطبة بشكل رسمي بينا، طلب مني انه أترك التعليم، وأنه ما أكمل في الدراسة، لأنه هو مش حابب انه أكمل، ولأنه عرايه انه رح نتجوز قريبا ففش داعي، انا مش قابلة بالذات اني انا شاطرة كتير وبجيب علامات عالية وحابة الموضوع اللي بتعلمه؟ مش عارفة ازا اتركه أو أضل أحاول تيقبل!!



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