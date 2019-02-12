القفز باستمرار من شأنه أن يحمي عظامك

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كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (Journal of Electromyography and Kinesiology) أن القفز لمدة ست دقائق أسبوعيًا من شأنه أن يعزز من صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

حيث وجد الباحثون القائمون على الدراسة، أن القفز يساعد في تقوية العظام وحمايتها من الترقق الذي يرافق التقدم بالعمر. وأشار الباحثون أن الدراسة استهدفت عددًا من النساء في الخمسينات من عمرهن، وأن النتائج أوضحت تحسنًا في تعزيز صحة العظام نتيجة القفز.

بدورهم، أفاد الباحثون أن عملية القفز هذه بسيطة، وبالإمكان تطبيقها في المنزل بسهولة، مع التأكد من أخذ احتياطات السلامة والامانة أثناء القيام بذلك.

في المقابل، من المهم أن تكون على دراية بالأعراض المرافقة للإصابة بهشاشة العظام، من أجل طلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب، وتشمل هذه الأعراض:

ألم في الظهر

انخفاض الطول مع الوقت

تغيير في وضعية الجسم الطبيعية

ارتفاع خطر الإصابة بالكسور.

من المهم التحدث مع طبيبك فور دخولك مرحلة سن اليأس، فذلك من شأنه أن يقلل من خطر الأعراض المرافقة للإصابة بهشاشة العظام في حال الإصابة بالمرض.

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