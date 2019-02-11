اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب مطبخ سندويتشات طريقة تحضير ساندويش النقانق الشهي

مطبخFood

طريقة تحضير ساندويش النقانق الشهي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
11

حيفا
مطر خفيف
11

ام الفحم
مطر خفيف
12

القدس
وابل مطر
13

تل ابيب
وابل مطر
12

عكا
مطر خفيف
12

راس الناقورة
مطر خفيف
11

كفر قاسم
مطر خفيف
14

قطاع غزة
سماء صافية
11

ايلات
غيوم متناثره
14
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

طريقة تحضير ساندويش النقانق الشهي

مطبخ العرب.كوم يقدّم لك طريقة تحضير طريقة تحضير ساندويش النقانق الشهي.. صحتين

المقادير
- النقانق : 5 حبات (لحم بقر/ مقطع)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الجزر : 1 حبة (مبشور)
- الثوم : فص (مهروس)
- طماطم : 1 حبة (مفرومة)
- الفطر : ربع كوب (مقطع شرائح)
- الزيت : 3 ملاعق كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : رشّة
- الكاتشاب : كوب
- خبز الصمون : 4 أرغفة (خبز الفينو)


صورة توضيحية
طريقة التحضير
1. قلبي في مقلاة على النار النقانق المقطع، مع الزيت حتى يتحمر النقانق.

2. ثم أضيفي، البصل، والجزر، والثوم، والطماطم، والفطر، ورشة من الفلفل الأسود، والملح، واتركي الخليط حتى تذبل الخضار.

3. ادهني قاع الخبز بالكاتشاب، ثم احشيه بخليط النقانق وقدميه كوجبة جانبية.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
ساندويشساندويش النقانقطريقة تحضيرساندويشات
اندلاع حريق هائل بالمنطقة الصناعية اوفاكيم
اندلع حريق هائل فجر اليوم السبت داخل مصنع في المنطقة الصناعية اوفاكيم ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
بروفيسور محمد حجيرات
إن لم تكن.. فأنت../ بقلم: بروفيسور محمد حجيرات
فادي عجاوي
النزاع بين الاحزاب العربية -بقلم: فادي عجاوي
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab