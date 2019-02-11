طريقة تحضير ساندويش النقانق الشهي

المقادير

- النقانق : 5 حبات (لحم بقر/ مقطع)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- الثوم : فص (مهروس)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة)

- الفطر : ربع كوب (مقطع شرائح)

- الزيت : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- الكاتشاب : كوب

- خبز الصمون : 4 أرغفة (خبز الفينو)



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1. قلبي في مقلاة على النار النقانق المقطع، مع الزيت حتى يتحمر النقانق.

2. ثم أضيفي، البصل، والجزر، والثوم، والطماطم، والفطر، ورشة من الفلفل الأسود، والملح، واتركي الخليط حتى تذبل الخضار.

3. ادهني قاع الخبز بالكاتشاب، ثم احشيه بخليط النقانق وقدميه كوجبة جانبية.

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