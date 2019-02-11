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كل العرب مطبخ سندويتشات حضّري ساندويش الفلافل اللذيذ في المنزل

مطبخFood

حضّري ساندويش الفلافل اللذيذ في المنزل
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حضّري لعائلتك ساندويش الفلافل اللذيذ في المنزل

حضّري لعائلتك ساندويش الفلافل اللذيذ في المنزل على طريقة مطبخ العرب.كوم..صحتين وهنا

المقادير
- لتحضير الصلصة :
لبن زبادي : 230 غرام
الثوم : فصّان (مهروس)
عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)
ملح : نصف ملعقة صغيرة
- لتحضير الساندويش :
الخبز العربي : 4 أرغفة
خيار : 2 حبة (مقطع إلى قطع متوسطة)
طماطم : 2 حبة (مقطعة إلى قطع متوسطة)
- حمص : 800 غم (منقوع بالماء البارد لليلة كاملة مع رشة من بيكربونات الصوديوم)
- البصل : 1 حبة (أصفر / مفروم فرماً ناعم)
- الثوم : فصّان (مهروس)
- بقدونس : ربع كوب (مفروم فرماً ناعماً)
- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة فرماً ناعماً)
- الكمون : ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- دقيق : 2 ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- الفلفل الاحمر الحار : نصف ملعقة كبيرة


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1. مزجي اللبن الزبادي، الثوم، عصير الليمون الحامض والملح في وعاءٍ متوسّط لتحضير الصلصة.

2. غطّي الصلصة وضعيها في الثلاجة عند تحضير الفلافل.

3. ضعي الحمّص، البصل، الثوم، البقدونس، الكزبرة، الكمون، الملح، الفلفل الأحمر الحار في الخلاط الكهربائي.

4. اخلطي المكوّنات جيّداً حتى يتشكّل لديك معجون متماسك.

5. شكّلي خليط الفلافل إلى كرات متوسطة الحجم.

6. إدهني الفلافل بزيت الزيتون ثمّ صفيها في صينية فرن مغلّفة بورق القصدير.

7. اخبزي الفلافل لحوالي 15 دقيقة حتى تنضج.

8. وزّعي الفلافل، الخضراوات والصلصة على أرغفة الخبز ثمّ قدّمي السندويشات.

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