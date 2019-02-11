طريقة تحضير صينية دجاج بالبروكلي والجبنة

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومقطع قطع صغيرة)

- البصل : 1 حبة

- البروكولي : كوب (مسلوق)

- حساء البروكلي الجاهز : عبوة

- القشطة : علبة (قليلة الدسم)

- المايونيز : ملعقتان كبيرتان

- جبنة : 3 ملاعق كبيرة (سائلة)

- جبنة شيدر : كوب (قليلة الدسم ومبشورة)

- الماء : كوب



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1. نخلط في الخلاط الكهربائي عبوة حساء البروكلي و القشطة و المايونيز و الجبن السائل والجبن الشيدر المبشور والماء.

2.نضع في طبق، الدجاج ثم البروكلي ثم خليط القشطة والجبن والمايونيز المحضر سابقا بالخلاط.

3. ندخل الطبق إلى فرن محمى مسبقا حتى يتحمر ويقدم ساخنا.

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