اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب القدس والقضاء أخبار اخبار محلية مصرع سائق شاحنة في حادث بمنطقة الضفة

أخبارNews & Politics

مصرع سائق شاحنة في حادث بمنطقة الضفة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثره
14

حيفا
غائم جزئ
14

ام الفحم
غيوم متناثره
15

القدس
غيوم متفرقة
15

تل ابيب
غيوم متفرقة
15

عكا
غائم جزئ
14

راس الناقورة
غيوم متناثره
14

كفر قاسم
غيوم متفرقة
15

قطاع غزة
غيوم متناثره
14

ايلات
غيوم
16
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
القدس والقضاء

مصرع سائق شاحنة (40 عاما) في حادث تصادم على شارع 505 بمنطقة الضفة

عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، جاء في: "وصل بلاغ في تمام الساعة 10:20، صباح اليوم، الى مركز نجمة داوود الحمراء لواء اليركون، مفاده إصطدام شاحنة (فلسطينية) بسيارة.


تصوير نجمة داوود الحمراء

الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء:

جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاة سائق الشاحنة (40 عاما)، فيما تتم تقديم العلاجات الطبية لسائق ال سيارة ، حيث وصفت إصابته بالطفيفة

عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، جاء في: "وصل بلاغ في تمام الساعة 10:20، صباح اليوم، الى مركز نجمة داوود الحمراء لواء اليركون، مفاده إصطدام شاحنة (فلسطينية) بسيارة ، وعلى ما يبدو بسبب فقدان السيطرة على الشاحنة. هذا، واصطدمت الشاحنة بجبل، على شارع رقم 505 قرب مفرق تبواح لإتجاه معليه افرايم. هذا، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز الى مكان الحادث، وبالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي، حيث تمت محاولة إنعاش المصاب، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاة سائق الشاحنة (40 عاما)، فيما تتم تقديم العلاجات الطبية لسائق السيارة، حيث وصفت إصابته بالطفيفة" وفقا للبيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
شاحنة مصرع اسعاف
مصرع سائق شاحنة في حادث بمنطقة الضفة
عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، جاء في: "وصل بلاغ في تمام الساعة 10:20، صباح اليوم، الى مركز نجمة داوود الحمراء لواء اليركون، مفاده إصطدام شاحنة (فلسطينية) بسيارة.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
سعيد نفاع
وقفات على المفارق مع مشتركة بقائمتين!/ سعيد نفاع
د. هاني العقاد
الرؤيا الاستراتيجية/ د.هاني العقاد
ألون بن مئير
حان الوقت للتخلص من نتنياهو: ألون بن مئير
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab