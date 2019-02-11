مصرع سائق شاحنة (40 عاما) في حادث تصادم على شارع 505 بمنطقة الضفة



تصوير نجمة داوود الحمراء

الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء:

جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاة سائق الشاحنة (40 عاما)، فيما تتم تقديم العلاجات الطبية لسائق ال سيارة ، حيث وصفت إصابته بالطفيفة

عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، جاء في: "وصل بلاغ في تمام الساعة 10:20، صباح اليوم، الى مركز نجمة داوود الحمراء لواء اليركون، مفاده إصطدام شاحنة (فلسطينية) بسيارة ، وعلى ما يبدو بسبب فقدان السيطرة على الشاحنة. هذا، واصطدمت الشاحنة بجبل، على شارع رقم 505 قرب مفرق تبواح لإتجاه معليه افرايم. هذا، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز الى مكان الحادث، وبالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي، حيث تمت محاولة إنعاش المصاب، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاة سائق الشاحنة (40 عاما)، فيما تتم تقديم العلاجات الطبية لسائق السيارة، حيث وصفت إصابته بالطفيفة" وفقا للبيان.

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