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الناصرة: المناشدة بالمساعدة بالعثور على الفتاة دميانا
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الناصرة والقضاء

الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة في العثور على الفتاة دميانا حزبون (15 عامًا) من الناصرة

الشرطة في لواء الشمال تطالب الجمهور بالمساعدة في العثور على الفتاة دميانا حزبون (15 عامًا) من سكان الناصرة، حيث يشار إلى أنّها خرجت من منزلها يوم 03.02.2019

أفاد الناطق بلسان شرطة الشمال أنّه: "الشرطة في لواء الشمال تطالب الجمهور بالمساعدة في العثور على الفتاة دميانا حزبون (15 عامًا) من سكان الناصرة ، حيث يشار إلى أنّها خرجت من منزلها يوم 03.02.2019 قرابة الساعة العاشرة مساءً من منزلها في الناصرة، دون أن تأخذ معها الهاتف النقال، ومنذ ذلك الحين فقد الاتصال معها، مواصفاتها: مبنى الجسم: نحيلة، شعرها: جنجي طويل، لون العينين: أسود، كانت ترتدي جينس وبلوزة باللون البوردو، هذا وتناشد الشرطة أي شخص يرى الفتاة او يعثر عليها الرجاء الاتصال إلى الرقم التالي  04- 6028444 أو على بدالة الشرطة 100" وفقًا للبيان.


الفتاة المفقودة

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(15 عامًا) من الناصرة
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عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، جاء في: "وصل بلاغ في تمام الساعة 10:20، صباح اليوم، الى مركز نجمة داوود الحمراء لواء اليركون، مفاده إصطدام شاحنة (فلسطينية) بسيارة.

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