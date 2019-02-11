الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة في العثور على الفتاة دميانا حزبون (15 عامًا) من الناصرة

أفاد الناطق بلسان شرطة الشمال أنّه: "الشرطة في لواء الشمال تطالب الجمهور بالمساعدة في العثور على الفتاة دميانا حزبون (15 عامًا) من سكان الناصرة ، حيث يشار إلى أنّها خرجت من منزلها يوم 03.02.2019 قرابة الساعة العاشرة مساءً من منزلها في الناصرة، دون أن تأخذ معها الهاتف النقال، ومنذ ذلك الحين فقد الاتصال معها، مواصفاتها: مبنى الجسم: نحيلة، شعرها: جنجي طويل، لون العينين: أسود، كانت ترتدي جينس وبلوزة باللون البوردو، هذا وتناشد الشرطة أي شخص يرى الفتاة او يعثر عليها الرجاء الاتصال إلى الرقم التالي 04- 6028444 أو على بدالة الشرطة 100" وفقًا للبيان.



الفتاة المفقودة

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