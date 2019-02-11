شيخ العراقيب يواجه تهمة جديدة وهي إهانة القضاء: حافظوا على الهوية والأرض الأرض الأرض

بعد ان حكم على شيخ العراقيب المناضل الشيخ صياح الطوري بالسجن مدة 10 شهور بسبب تصديه لجرافات هدم البيوت وتشريد العائلات في قرية العراقيب، اليوم في محكمة الصلح ببئر السبع وجهت له تهمة اخرى وهي اهانة القضاء.



شيخ العراقيب صياح الطوري

رغم حبس صياح الطوري وما يواجهه من قمع واسكات الا ان هذه الأساليب لم تردعه عن وقف نضاله حتى وهو داخل السجن، حيث قال اليوم وهو في المحكمة "اطلب منكم ومن امتنا المحافظة على الهوية والأرض الأرض الأرض".

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