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كل العرب سخنين والمنطقة أخبار محاكم وجنائيات اتّهام شاب (28 عامًا) من سخنين بطعن آخر

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اتّهام شاب (28 عامًا) من سخنين بطعن آخر
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سخنين والمنطقة

اتّهام شاب (28 عامًا) من سخنين بطعن آخر بعد انتهاء مباراة ابناء سخنين وبيتح تكفا

بعد أسبوعين على الحادثة ومع انتهاء التحقيقات في مركز الشرطة، تمّ تقديم لائحة اتهام ضد شاب (28 عامًا) من سخنين بتهمة طعن مشجع لأبناء سخنين في استاد الدوحة مع انتهاء مباراة كرة القدم وطلب تمديد اعتقال

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "بعد أسبوعين على الحادثة ومع انتهاء التحقيقات في مركز الشرطة، تمّ تقديم لائحة اتهام ضد شاب (28 عامًا) من سخنين بتهمة طعن مشجع لأبناء سخنين في استاد الدوحة مع انتهاء مباراة كرة القدم وطلب تمديد اعتقال. هذا ويشار إلى أنّه بتاريخ 27.01.2019 يوم الأحد، وبساعات المساء في استاد الدوحة، في سخنين، بعد انتهاء المباراة بين أبناء سخنين ومكابي بيتح تكفا، التي انتهت بخسارة أبناء سخنين 1-0".

في أعقاب الخسارة ، احتج بعض مشجعي أبناء سخنين على االنتيجة وقاموا بالصراخ وإلقاء أغراض على مشجعين آخرين، وقام مشجع بطعن آخر، وأصابه بيده اليسرى، وأحيل المصاب للعلاج في المستشفى ومكث هناك عدة أيام، أفراد الشرطة الذين تواجدوا هناك، باشروا التحقيق والبحث عن أدلة وتمكّنوا من التعرف على هوية المتهم وعثروا عليه واعتقلوه، ومع تقدّم التحقيقات تمّ اعتقال 3 مشتبهين بأعمال شغب، والتسبب بأضرار للممتلكات وإلقاء أغراض" وفقًا للبيان. 

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مصرع سائق شاحنة في حادث بمنطقة الضفة
عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، جاء في: "وصل بلاغ في تمام الساعة 10:20، صباح اليوم، الى مركز نجمة داوود الحمراء لواء اليركون، مفاده إصطدام شاحنة (فلسطينية) بسيارة.

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