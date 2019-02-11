تمهيدا للائحة اتهام: تصريح مدع عام ضد 4 مشتبهين من رهط بالتّجارة بالأسلحة



السلاح المضبوط- تصوير الشرطة

مع الانتهاء من التحقيقات بعد نشاطات سرية قام بها أفراد الشرطة، تمّ اعتقال مشتبهين من سكان رهط، بحيازة الأسلحة والتجارة بها، وسيتم اليوم الاثنين تقديم لائحة اتّهام ضدّهم بالتهم المنسوبة اليهم.

هذا ويشار إلى أنّه في الفترة الأخيرة عمل شرطي كعميل سرّي مع المشتبه حتّى منحه الثقة، وفي تاريخ 23.01.2019 بساعات المساء، وخلال صفقة بيع وشراء الأسلحة، قام العميل السري بمرافقة أفراد من الشرطة باعتقال المشتبه (23 عامًا) وكان برفقته مشتبهين آخرين، أيضًا من سكان رهط، وبتاريخ 28.01.2019 تمّ اعتقال مشتبه رابع ضالع في بيع الأسلحة، هذا وتمّ تمديد فترات اعتقالهم من فترة إلى أخرى، مع انتهاء التحقيقات بتاريخ 07.02.2019 تمّ تقديم تصريح مدّع عام ضد المشتبهين استعدادا لتقديم لائحة اتّهام ضدهم بتهمة التجارة بالأسلحة" وفقًا للبيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: