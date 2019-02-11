عليك بحل المشكلة قبل أن تتفاقم
صحيا: لا تكثر من شرب القهوة
مهنيا: ركز اليوم أكثر على الأعمال المهمة
عاطفيا: استمع الى الشريك وتحاورا
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