عليك بحل المشكلة قبل أن تتفاقم

صحيا: لا تكثر من شرب القهوة

مهنيا: ركز اليوم أكثر على الأعمال المهمة

عاطفيا: استمع الى الشريك وتحاورا

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