اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية مباريات كرة القدم في العالم والدوري الإسرائيلي اليوم

رياضة وشبابSports

مباريات كرة القدم في العالم والدوري الإسرائيلي اليوم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
10

حيفا
مطر خفيف
10

ام الفحم
مطر خفيف
11

القدس
مطر خفيف
12

تل ابيب
مطر خفيف
12

عكا
مطر خفيف
10

راس الناقورة
ضباب
10

كفر قاسم
مطر خفيف
12

قطاع غزة
مطر خفيف
12

ايلات
غيوم
11
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم والدوري الإسرائيلي اليوم

يشهد اليوم الإثنين، العديد من مباريات كرة القدم في مختلف البلاد والبطولات العالمية. وتختتم اليوم مباريات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بين وولفرهامبتون ونظيره نيوكاسل يونايتد.

يشهد اليوم الإثنين، العديد من مباريات كرة القدم في مختلف البلاد والبطولات العالمية. وتختتم اليوم مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة سوق تجمع بين وولفرهامبتون صاحب المركز السابع ونظيره نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السابع عشر. وفي إسبانيا تختتم الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني الليجا، عندما يحل ليفانتي صاحب المركز الثالث عشر ضيفاً على نظيره ديبورتيفو ألافيش صاحب المركز السابع.

وفيما يلي تعرف على جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين، على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع السادس والعشرين

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل

الدوري الإسباني الليجا الأسبوع الثالث والعشرين

ديبورتيفو آلافيش ضد ليفانتي

الدوري المغربي الأسبوع السابع العشر

أولبيك آسفى ضد الفتح الرباطي 
وإليكم أيضًا مباريات اليوم الاثنين في الدرجتين العليا والممتازة ضمن الدوري الاسرائيلي، والتي تأتي على النحو التالي..

الدرجة العليا – الأسبوع 22

اتحاد أبناء سخنين 20:30 مكابي تل أبيب (الاثنين) في عكا

الدرجة الممتازة – الأسبوع 23

هبوعيل نتسيرت عيليت 19:00 هبوعيل عكا (الاثنين) في نتسيرت عيليت
هبوعيل اكسال 19:00 هبوعيل كفار سابا (الاثنين) في عيلوط
هبوعيل رمات هشارون 19:00 هبوعيل العفولة (الاثنين) في رمات هشارون

كلمات دلالية
مباريات كرة القدم في العالم والدوري الإسرائيلي اليوم
يشهد اليوم الإثنين، العديد من مباريات كرة القدم في مختلف البلاد والبطولات العالمية. وتختتم اليوم مباريات الجولة الـ26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بين وولفرهامبتون ونظيره نيوكاسل يونايتد.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
سعيد نفاع
وقفات على المفارق مع مشتركة بقائمتين!/ سعيد نفاع
د. هاني العقاد
الرؤيا الاستراتيجية/ د.هاني العقاد
ألون بن مئير
حان الوقت للتخلص من نتنياهو: ألون بن مئير
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab