اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم والدوري الإسرائيلي اليوم

يشهد اليوم الإثنين، العديد من مباريات كرة القدم في مختلف البلاد والبطولات العالمية. وتختتم اليوم مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة سوق تجمع بين وولفرهامبتون صاحب المركز السابع ونظيره نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السابع عشر. وفي إسبانيا تختتم الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني الليجا، عندما يحل ليفانتي صاحب المركز الثالث عشر ضيفاً على نظيره ديبورتيفو ألافيش صاحب المركز السابع.

وفيما يلي تعرف على جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين، على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع السادس والعشرين

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل

الدوري الإسباني الليجا الأسبوع الثالث والعشرين

ديبورتيفو آلافيش ضد ليفانتي

الدوري المغربي الأسبوع السابع العشر

أولبيك آسفى ضد الفتح الرباطي

وإليكم أيضًا مباريات اليوم الاثنين في الدرجتين العليا والممتازة ضمن الدوري الاسرائيلي، والتي تأتي على النحو التالي..

الدرجة العليا – الأسبوع 22

اتحاد أبناء سخنين 20:30 مكابي تل أبيب (الاثنين) في عكا

الدرجة الممتازة – الأسبوع 23

هبوعيل نتسيرت عيليت 19:00 هبوعيل عكا (الاثنين) في نتسيرت عيليت

هبوعيل اكسال 19:00 هبوعيل كفار سابا (الاثنين) في عيلوط

هبوعيل رمات هشارون 19:00 هبوعيل العفولة (الاثنين) في رمات هشارون