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اعتقال مشتبه من الخليل بعد ضبط مبلغ نقدي وشيكات
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الضفة الغربية

اعتقال مشتبه من الخليل بنقل مبلغ نقدي وشيكات بسيارته

اعتقل افراد من شرطة حرس الحدود في أبو ديس مشتبها فلسطينيا بحيازة أموال مخصصة لتمويل أنشطة مختلفة، جاء ذلك بعد أن تلقى مركز الشرطة بلاغًا حول وصول سيارة إلى منطقة أبو ديس


تصوير الشرطة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "اعتقل افراد من شرطة حرس الحدود في أبو ديس مشتبها فلسطينيا بحيازة أموال مخصصة لتمويل أنشطة مختلفة، جاء ذلك بعد أن تلقى مركز الشرطة بلاغًا حول وصول سيارة إلى منطقة أبو ديس ويشتبه بداخلها أموال نقلت من أجل أغراض مختلفة، وتمّ إيقاف السيارة التي كان بداخلها السائق المشتبه وفتاة أخرى بعد التفتيش داخل السيارة تمّ العثور على مبلغ 4757 شيكل كذلك عثر على شيكات بقيمة 17025 شيكل، بالإضافة إلى مبلغ نقدي كان بحوزة الشابة بقيمة 44140 شيكل،  المشتبه (30 عامًا) من سكان الخليل أحيل للتحقيقات مع قوات الأمن، وتمّ إطلاق سراح الفتاة بعد استجوابها في المكان" إلى هنا نصّ البيان.

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