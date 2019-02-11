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بلدة سالم تستيقظ على جريمة قتل: مصرع محمد أبو زينة
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وادي عارة

سالم تستيقظ على جريمة قتل: مصرع محمد أبو زينة (30 عامًا) جراء تعرّضه لإطلاق نار امام منزله

لقي شاب يبلغ من العمر (30 عامًا) فجر اليوم الاثنين مصرعه رميا بالرّصاص أمام منزله في بلدة سالم

 
من المكان- تصوير الشرطة

لقي شاب يبلغ من العمر (30 عامًا) فجر اليوم الاثنين مصرعه رميا بالرّصاص أمام منزله في بلدة سالم، إذ حاول الطاقم الطبي إنعاشه وتقديم الاسعافات الأولية له ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل وأقر وفاته على الفور.

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الجلبوع بلاغًا قرابة الساعة 06:04 حول تعرّض شاب (30 عامًا) لعيارات نارية في بلدة سالم، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ولكن جنيع محاولات ابقائه على قيد ال حياة باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاته على الفور في المكان" وفقًا للبيان.

هذا وأفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استلم مركز الشرطة بلاغًا حول تعرّض شاب (29 عامًا) أمام منزله في سالم لإطلاق نار، هذا وأقر الطاقم الطبي وفاته، وأفراد الشرطة من محطة أم الفحم وصلوا إلى المكان وباشروا التحقيق في ملابسات الحادثة" إلى هنا نصّ البيان. 

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